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Михаил Ведерников дал положительную характеристику развитию турсферы в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно охарактеризовал развитие туристической сферы региона. «Мы уже несколько лет являемся лидерами, на Северо-Западе точно, по популярности туров выходного дня. Псковская область входит в тройку много лет подряд», – сказал он в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Поток туристов в Псковской области увеличивается ежегодно. Фото: ПАИ

«В этом году, несмотря на серьезные морозы, гостей и туристов было много. За новогодние праздники у нас побывало 12,5 тысячи туристов - и это только официальные. Думаю, что фактически – в несколько раз больше. Я сам ходил по городу и видел действительно много людей, которые с удовольствием знакомятся с городом, смотрят наши музейные пространства – их с каждым годом все больше. Надо отдать должное организаторам: выставки там все интереснее, все чаще они носят либо межрегиональный либо федеральный характер», – отметил глава региона.

«Хочу поблагодарить и похвалить наших туроператоров: значительно интереснее стали предложения: и для семейных пар, и для семей с детьми, и для пожилых пар. И квесты, и гастротуры, образовательные вещи, мастер-классы – действительно можно динамично и с интересом провести время в регионе», – сказал Михаил Ведерников.

«И самое главное, понимая, что туризм – одна из ключевых отраслей нашей региональной экономики, мы делаем все, чтобы эта сфера развивалась. Тем более что благодаря инициативам президента, решениям, которые реализует правительство, Минэк, есть большое количество возможностей. В том числе по решению самой главной проблемы – дефициту номерного фонда. К нам бы ехало гораздо больше», – отметил он.

«В 2023 году мы ввели 105 спальных мест, в этом году появится еще 183. Это хорошая динамика, это говорит, что количество туристов в любое время года в Псковской области будет увеличиваться», – подчеркнул губернатор.

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