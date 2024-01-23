Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

72% контрактов на ремонт дорог на 2024 год в Псковской области уже заключено

Все планы по ремонту дорог и развитию транспорта выполнили в Псковской области в 2023 году. На этот год перешли двух- и трёхгодичные контракты. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 января.

72% контрактов на ремонт дорог на 2024 год в Псковской области уже заключено. Фото: ПАИ

«Проблемы иногда были, подрядчики их устранили, не без этого. По большей части у нас дорожный рынок сложился, в части качества у нас серьёзных проблем нет», – отметил Станислав Стармолотов.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области также подчеркнул, что 72 % контрактов на ремонт дорог на 2024 год в Псковской области уже заключено. «К работам подрядчик приступит при благоприятных погодных условиях», – заключил гость студии.

Ранее сообщалось, что Псковская область представила достижения региона в транспортной сфере на выставке «Россия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 января 2024

Врач-эндокринолог возобновила приём в Детской областной больнице Пскова
23 января 2024

На мастер-класс и экскурсию приглашает горожан Псковский музей-заповедник
23 января 2024

Бесконтактную выдачу книг планируют сделать в библиотеке в бывшем здании «Октября» в Пскове
23 января 2024

Борис Елкин рассказал, каким будет пешеходный мост через Пскову
23 января 2024

Святогорский монастырь реставрируют в Пушкинских Горах
23 января 2024

О высоком уровне безопасности голосования через ДЭГ заявил эксперт
23 января 2024

Борис Елкин призвал псковичей не выходить на лёд
23 января 2024

Три случая заражения корью подтвердили в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...