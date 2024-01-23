72% контрактов на ремонт дорог на 2024 год в Псковской области уже заключено

17:25, 23 января 2024, ПАИ

Все планы по ремонту дорог и развитию транспорта выполнили в Псковской области в 2023 году. На этот год перешли двух- и трёхгодичные контракты. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 января.

«Проблемы иногда были, подрядчики их устранили, не без этого. По большей части у нас дорожный рынок сложился, в части качества у нас серьёзных проблем нет», – отметил Станислав Стармолотов.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области также подчеркнул, что 72 % контрактов на ремонт дорог на 2024 год в Псковской области уже заключено. «К работам подрядчик приступит при благоприятных погодных условиях», – заключил гость студии.

Ранее сообщалось, что Псковская область представила достижения региона в транспортной сфере на выставке «Россия».