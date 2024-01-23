Развитие дорожно-транспортной сферы Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая итогам и планам развития дорожной отрасли в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 23 января.
Все ли планы по ремонту дорог и развитию транспорта выполнены в 2023 году, сколько удалось сэкономить на контрактах, что планируется сделать в отрасли в 2024 году?
Об этом и многом другом расскажет врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
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23 января 2024
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