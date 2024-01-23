Развитие дорожно-транспортной сферы Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

16:05, 23 января 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам и планам развития дорожной отрасли в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 23 января.

Все ли планы по ремонту дорог и развитию транспорта выполнены в 2023 году, сколько удалось сэкономить на контрактах, что планируется сделать в отрасли в 2024 году?

Об этом и многом другом расскажет врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.