Во время оттепели первоочередное внимание уделяется тротуарам – Борис Елкин

17:04, 23 января 2024, ПАИ

Во время оттепели первоочередное внимание уделяется обработке тротуаров, заявил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Глава города обратил внимание, что по прогнозам в ближайшую неделю в Пскове будет плюсовая температура. «Сейчас надо будет упор делать на тротуары. Если проезжая часть в большинстве случаев плюс-минус вычищена, тротуарами придется активно заниматься и посыпать», – уточнил Борис Елкин.

Он также отметил, что коммунальные службы в январе неплохо справлялись со своими обязанностями. «Были аварии на тепловых сетях, на водоканале, но, слава богу, они все оперативно решались. Были трудности в сильные морозы с теплом, где-то с управляющими компаниями пришлось поработать. Бывало, что к дому приходила горячая вода, а в доме уже были слегка теплые батареи. Что касается настроек теплоузлов, этот вопрос приходилось в ручном режиме дорабатывать», – отметил гость студии.