Более 20% псковичей накрывают стол для коллег по случаю увольнения

08:57, 24 января 2024, ПАИ

Стало известно, какое количество псковичей устраивает прощальную вечеринку по поводу увольнения. Об этом сообщает сервис SuperJob.

В частности, 21% псковичей уходят с места работы, ни с кем не прощаясь. Кроме того, 53% респондентов прощаются с коллегами устно, а ещё 22% устраивают стол с угощениями.

Ещё 7% псковичей отмечают увольнение в баре или клубе с коллегами, и такое же количество опрошенных пишет письмо на прощание. Оставшиеся 21% не считают нужным рассказывать коллегам об уходе.

При этом мужчины относятся к расставаниям с бывшими сослуживцами легче. Они уходят, либо вовсе не прощаясь, либо ограничиваются устными фразами. А вот женщины чаще устраивают стол и прощальные вечеринки.