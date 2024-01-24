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Общество

Ремонт проспекта Энтузиастов будет выполнен в Пскове

В этом году начнется полноценный ремонт проспекта Энтузиастов в Пскове. Перед этим, когда позволят погодные условия, будет выполнен ямочный ремонт проспекта. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Как я уже говорил, мы планируем сделать ремонт проспекта Энтузиастов. Вчера ехал: уже ямы появляются, конечно. Сейчас сделаем ямочный ремонт, но это уже совершенно не спасет ситуацию. Поэтому проспект Энтузиастов надо [отремонтировать в 2024 году. – ПАИ]», – отметил Борис Елкин.

В этом году будет заключен двухгодичный контракт на ремонт проспекта Энтузиастов. Это будет полноценный ремонт с заменой асфальтобетонного покрытия, бортового камня и ремонтом тротуаров. Кроме того, в контракт войдет ремонт выезда на улицу Труда, по которому поступают жалобы автомобилистов.

Ранее врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов сообщил, что 72% контрактов на ремонт дорог на 2024 год в Псковской области уже заключено.

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