Борис Елкин: Дата запуска фонтана на Четырёх углах зависит от погоды
Дата запуска мультимедийного фонтана в сквере на Четырёх углах в Пскове зависит от погодных условий, заявил глава города Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Абсолютно всё зависит от погодных условий. Хотелось бы, конечно, запустить его к майским праздникам. Это такое время, когда и туристов у нас много, и жители любят гулять, и гости приезжают из соседних районов», – отметил глава Пскова.
По словам Бориса Елкина, на данный момент работы практически завершены. «Когда положительная погода наступит – его доделают. Брусчатку перекладывали, поскольку немного изменилось планировочное решение площади. Плитка осталась абсолютно та же, просто надо было немного поменять отметки, чтобы не было застоя воды», – уточнил гость студии.
Напомним, концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в соцсети «ВКонтакте». Об особенностях работы мультимедийного фонтана ранее рассказал гендиректор казанской компании «Аквабренд», занимавшейся созданием нового объекта притяжения.
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