Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О новом фонтане в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Гендиректор казанской компании «Аквабренд», построившей мультимедийный фонтан на Четырёх углах в Пскове, Георгий Казакевич стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

О новом фонтане в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • компания «Аквабренд» первоначально занималась строительством бассейнов, но возводить фонтаны оказалось «интереснее и выгоднее». На сегодняшний день на её счету 130 объектов по всей стране;
  • в России сегодня около 50 компаний занимаются строительством фонтанов, пять-шесть из них способны возвести объект такого масштаба и сложности, как новый фонтан в Пскове;
  • самый необычный и масштабный проект «Аквабренда» – фонтанный комплекс в Казани протяжённостью без малого полтора километра с 22 фонтанными установками;
  • сейчас комплектующие и оборудование для фонтанов закупают в Китае либо везут из Европы через третьи страны;
  • в псковском фонтане использованы испанские и итальянские насосы, китайские и российские форсунки и светильники, европейская фурнитура, отечественный гранит. Подсчитать, на сколько процентов он «импортозамещённый», не представляется возможным;
  • инновационность фонтана в Пскове заключается в особых роботизированных форсунках: их впервые удалось применить в пешеходном фонтане;
  • псковский фонтан максимально защищён от вандалов. Но его очень важно регулярно чистить. Главный вред фонтану наносят монеты, которые бросают в него туристы: они быстро ржавеют и оставляют следы;
  • псковичи ещё не видели все возможности нового фонтана: весной горожане и гости города увидят ещё и лазерную проекцию;
  • последние тренды в фонтанном деле – это струи воды, выстреливаемые сжатым воздухом на высоту до 100 метров, пламя на конце струи. Но эти технологии неприменимы в пешеходных фонтанах;
  • на тестовом запуске фонтана псковичи прослушали три музыкальных трека, а всего их будет десять. Кроме того, ещё несколько современных треков «сверх техзадания» подарит городу «Аквабренд»;
  • динамики фонтана смонтированы так, чтобы звук музыкального сопровождения оставался внутри сквера и не мешал жильцам окрестных домов;
  • фонтан заполняется водой один раз, его объём – 60 кубометров. В дальнейшем эта вода циркулирует в нём, регулярно проходя очистку и обеззараживание. Так что его работа никак не скажется на напоре воды в окрестных домах;
  • под фонтаном техническое помещение глубиной четыре метра с насосами, щитовой и компьютером, управляющим струями воды, звуковыми и визуальными эффектами;
  • настройка фонтана может осуществляться дистанционно из Казани. Но при необходимости специалисты приедут в Псков для его обслуживания: гарантия на фонтан будет действовать пять лет.

Напомним, что тестовый запуск нового пешеходного фонтана состоялся в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове 2 ноября. Установку фонтана инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство инновационной мультимедийной конструкции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 ноября 2023

Вокалистки из Бежаниц спели на выставке «Россия» в Москве
08 ноября 2023

Звукозаписывающая студия появится в новой модельной библиотеке в Пскове
08 ноября 2023

Марина Егорова вернулась в топ-30 медиарейтинга «Псковской правды»
08 ноября 2023

Ряд детских игровых площадок в Порховском районе признали небезопасными
08 ноября 2023

О новом фонтане в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное
08 ноября 2023

Владимир Компаниец впервые вошёл в топ-30 медиарейтинга «Псковской правды»
08 ноября 2023

Псковичи почтили минутой молчания память погибших стражей правопорядка
08 ноября 2023

Схема движения автобуса № 25 изменится в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...