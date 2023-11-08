О новом фонтане в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:47, 08 ноября 2023, ПАИ

Гендиректор казанской компании «Аквабренд», построившей мультимедийный фонтан на Четырёх углах в Пскове, Георгий Казакевич стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

компания «Аквабренд» первоначально занималась строительством бассейнов, но возводить фонтаны оказалось «интереснее и выгоднее». На сегодняшний день на её счету 130 объектов по всей стране;

в России сегодня около 50 компаний занимаются строительством фонтанов, пять-шесть из них способны возвести объект такого масштаба и сложности, как новый фонтан в Пскове;

самый необычный и масштабный проект «Аквабренда» – фонтанный комплекс в Казани протяжённостью без малого полтора километра с 22 фонтанными установками;

сейчас комплектующие и оборудование для фонтанов закупают в Китае либо везут из Европы через третьи страны;

в псковском фонтане использованы испанские и итальянские насосы, китайские и российские форсунки и светильники, европейская фурнитура, отечественный гранит. Подсчитать, на сколько процентов он «импортозамещённый», не представляется возможным;

инновационность фонтана в Пскове заключается в особых роботизированных форсунках: их впервые удалось применить в пешеходном фонтане;

псковский фонтан максимально защищён от вандалов. Но его очень важно регулярно чистить. Главный вред фонтану наносят монеты, которые бросают в него туристы: они быстро ржавеют и оставляют следы;

псковичи ещё не видели все возможности нового фонтана: весной горожане и гости города увидят ещё и лазерную проекцию;

последние тренды в фонтанном деле – это струи воды, выстреливаемые сжатым воздухом на высоту до 100 метров, пламя на конце струи. Но эти технологии неприменимы в пешеходных фонтанах;

на тестовом запуске фонтана псковичи прослушали три музыкальных трека, а всего их будет десять. Кроме того, ещё несколько современных треков «сверх техзадания» подарит городу «Аквабренд»;

динамики фонтана смонтированы так, чтобы звук музыкального сопровождения оставался внутри сквера и не мешал жильцам окрестных домов;

фонтан заполняется водой один раз, его объём – 60 кубометров. В дальнейшем эта вода циркулирует в нём, регулярно проходя очистку и обеззараживание. Так что его работа никак не скажется на напоре воды в окрестных домах;

под фонтаном техническое помещение глубиной четыре метра с насосами, щитовой и компьютером, управляющим струями воды, звуковыми и визуальными эффектами;

настройка фонтана может осуществляться дистанционно из Казани. Но при необходимости специалисты приедут в Псков для его обслуживания: гарантия на фонтан будет действовать пять лет.

Напомним, что тестовый запуск нового пешеходного фонтана состоялся в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове 2 ноября. Установку фонтана инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство инновационной мультимедийной конструкции.