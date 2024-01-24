Газовые компании Пскова подвели итоги обратной связи с населением

11:55, 24 января 2024, ПАИ

В компаниях «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» на постоянной основе ведётся работа по обращениям и жалобам граждан, поступающим в интернет-приёмную генерального директора, на телефон доверия и по почте. Всего за 2023 год в адрес обществ поступило 656 обращений, из них 32 через интернет-приёмную, 156 – на телефон доверия, 468 – по почте, сообщили ПАИ в пресс-службах компаний.

«Основные вопросы, с которыми обращаются граждане, – это газификация и догазификация, перерасчёты за газ, возможность погашения задолженности, и в конце года много обращений было по перезаключению договоров на ТО ВКГО, – прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. – Мы стремимся к эффективной коммуникации с нашими потребителями, поэтому на все вопросы отвечаем оперативно».

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на сайт компании и отправить запрос, выбрав тематику. Ответ заявителю будет направлен на электронную почту.