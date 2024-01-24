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Общество

Газовые компании Пскова подвели итоги обратной связи с населением

В компаниях «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» на постоянной основе ведётся работа по обращениям и жалобам граждан, поступающим в интернет-приёмную генерального директора, на телефон доверия и по почте. Всего за 2023 год в адрес обществ поступило 656 обращений, из них 32 через интернет-приёмную, 156 – на телефон доверия, 468 – по почте, сообщили ПАИ в пресс-службах компаний.

Газовые компании Пскова подвели итоги обратной связи с населением. Фото: ПАИ

«Основные вопросы, с которыми обращаются граждане, – это газификация и догазификация, перерасчёты за газ, возможность погашения задолженности, и в конце года много обращений было по перезаключению договоров на ТО ВКГО, – прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. – Мы стремимся к эффективной коммуникации с нашими потребителями, поэтому на все вопросы отвечаем оперативно».

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на сайт компании и отправить запрос, выбрав тематику. Ответ заявителю будет направлен на электронную почту.

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