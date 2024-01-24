До +3 и дожди прогнозируют в Псковской области 25 января
Облачная погода ожидается в Псковской области 25 января. Ночью в большинстве районов прогнозируются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, утром местами с дождём. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Местами возможно налипание мокрого снега на провода. Днём выпадут небольшие осадки, местами дождь, в отдельных районах с мокрым снегом.
На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, днём с переходом к северным направлениям со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -1 до +1 градуса, днём от 0 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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