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Общество

О трендах в строительстве рассказал Сергей Грахов

Тренды в строительстве формируют рынок, в настоящий момент упрощается процесс строительства, заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 24 января.

О трендах в строительстве рассказал Сергей Грахов. Фото: ПАИ

«Тренды формируют рынок. Мы не должны строить как можно больше домов или бесплатно раздавать ипотеки, делать всё очень дешёвым – это опасно и может привести к кризису. Также сейчас Правительство РФ делает много для упрощения процедур строительства: вводятся различные цифровые платформы, сервисы. Человек сидя дома может купить участок в другом городе», – рассказал гость медиацентра.

Сейчас реализуется много программ, которые упрощают процесс строительства, отметил Сергей Грахов. Например, Минстрой сформировал реестр типовых индивидуальных жилых домов, откуда человек может выбрать любой проект, заказать комплект дома, который ему на грузовиках привезут и сразу поставят на участок.

«Мы делаем всё для того, чтобы человек понял, что процесс строительства и сбора документов не сложный. Например, отменяются избыточные нормы, требования по СанПиНу. Всё это внесёт свой положительный вклад в развитие строительства как для организаций, так и просто для людей, которые решили построить дом», – подчеркнул он.

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