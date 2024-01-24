95 электронных региональных и муниципальных услуг доступно псковичам

17:13, 24 января 2024, ПАИ

95 региональных и муниципальных услуг в электронном виде доступно жителям Псковской области. Об этом рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Для жителей нашего региона доступно 95 услуг в электронном виде – это государственные региональные услуги и муниципальные, в том числе это массовые и социально-значимые услуги», – отметил Виталий Рахманов.

Ранее сообщалось, что более 240 тысяч жителей Псковской области активно пользуются «Госуслугами».