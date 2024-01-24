Издан каталог выставки «Блеск стали» в Псковском музее

16:43, 24 января 2024, ПАИ

Каталог выставки художественного оружия «Блеск стали» появился в кассах Псковского музея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Это совместный проект Псковского и Владимиро-Суздальского музеев-заповедников при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Каждая страница издания подробно рассказывает об истории оружия, а иллюстрации помогают увидеть всё до мельчайших деталей.

Сама выставка работает в залах цокольного этажа Поганкиных палат до 28 января. Здесь представлено боевое, охотничье и парадное оружие и снаряжение XVIII – начала XX века стран Западной Европы и изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока начиная с XVIII столетия.

Также на выходных, 27 и 28 января, последний раз пройдут сборные экскурсии по тематическим выставкам Поганкиных палат, в рамках которых у вас будет возможность побывать в пространстве выставки «Блеск стали».