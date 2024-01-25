О возможностях псковской школы креативных индустрий рассказывают в программе «Минкульт»

14:06, 25 января 2024, ПАИ

Руководитель школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков и педагог студии «Анимация» школы креативных индустрий Иван Трахов стали гостями программы «Минкульт» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Какие возможности даёт школа креативных индустрий и кто может в неё попасть? По каким направлениям работает учреждение? В чём заключается практический результат обучения в школе креативных индустрий? Кто преподаёт в школе креативных индустрий? Есть ли вступительные экзамены в школу креативных индустрий?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт».