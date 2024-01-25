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Политика

Общественная палата Псковской области продолжает подготовку наблюдателей на выборы президента России

Заседание общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области при Общественной палате Псковской области проходит в четверг, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Заседание общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области. Фото: ПАИ

Руководитель общественного штаба Илья Стрелков рассказал о подготовке корпуса наблюдателей Общественной палаты Псковской области и их обучении.

«Мы уже организовали 16 семинаров, обучили 785 наблюдателей, это чуть больше половины. Основной акцент делаем на противодействии информационным атакам и фейкам», – отметил Илья Стрелков. Кроме того, ряд наблюдателей пройдут специальную подготовку для наблюдения за ДЭГ.

Кроме того, на заседании штаба подписано несколько соглашений с общественными организациями региона «в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием при проведении выборов президента России». Среди подписавших соглашения – региональное отделение Российских студенческих отрядов, Псковский областной совет профсоюзов.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта, а само голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. В Псковской области также будет применено дистанционное электронное голосование.

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