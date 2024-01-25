Нетрезвый водитель вылетел в кювет на трассе Псков – Гдов

18:09, 25 января 2024, ПАИ

Водитель Renault не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет на 83-м километре трассы Псков – Гдов, недалеко от поворота на деревню Партизанская в Гдовском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

















Медики скорой оказывают водителю помощь на месте. Решается вопрос о госпитализации. По словам очевидцев, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают поисково-спасательный отряд Гдова, сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.