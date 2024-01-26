Наблюдать за кошками советует сегодня народный календарь
26 января в православных храмах чтят память мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских, живших в III-IV веках, пишет calend.ru. По народному же календарю сегодня наступил Ермилов день.
Традиционно этот день люди проводили дома и обращали особо пристальное внимание на поведение кошек.
Если животное сворачивалось клубочком и прятало мордочку – быть морозам. О предстоящем потеплении можно было говорить в том случае, если кошка каталось по половицам. Если же замечали, что животное точит когти о стену, знали — быть беде.
Старики советовали наблюдать за тем, куда кошка чаще всего ложится и советовали встать на это место и не сходить с него подольше – это могло излечить от различных болезней.
Были также на Ермила приметы, связанные с погодой. Так, туманный круг вокруг луны в Ермилов день считался предвестником метели.
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