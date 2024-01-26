Водителям большегрузов с гражданством стран СНГ, Китая, Ирана и Турции разрешили пересекать границу России и Белоруссии в Лобке

13:08, 26 января 2024, ПАИ

На трассе М-20 Киев – Санкт-Петербург в стационарном контрольном пункте в районе населённого пункта Лобок Невельского района разрешено пересечение российско-белорусской государственной границы водителям большегрузов с гражданством стран – участниц СНГ, Китая, Ирана, Турции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

С учетом нововведений и возможного возникновения очередей в контрольном пункте в районе населенного пункта Лобок пограничное управление рекомендует гражданам России и Белоруссии заранее планировать маршрут движения и выбирать альтернативные пути следования через российско-белорусскую государственную границу в контрольных пунктах, расположенных в районах населенных пунктов Долосцы (Юховичи) и Байдаково (Кострово) Себежского района.



