Павлов день наступил по народному календарю

09:09, 28 января 2024, ПАИ

Павлов день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. В этот день вспоминают Павла Фивейского, которого, помимо этого, называют Павлом Египетским, или Павлом Отшельником.

Считается, что Павел Фивейский был первым христианским монахом. Предание гласит, что он отжил в отшельничестве 91 год. Он питался финиками и хлебом, которые приносил ему ворон, а от холода укрывался пальмовыми листьями. Согласно житию, Павел скончался во время молитвы. Датой его смерти считается 341 год.

В народе этот день также назывался днем колдунов. У людей была вера в то, что именно в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. Это сопровождалось разными неприятностями для окружающих людей, поскольку ученикам нужно было практиковать полученные способности.

В этот день советовали остерегаться порчи и сглаза. Для этого люди предпринимали защитные меры, как одобренные церковью, так и близкие к языческим обрядам. В Павлов день люди чаще молились, стучали по дереву и плевали через плечо.

В этот день говорили «Павел день прибавил», «Павел взмок – дня приволок», тем самым замечая, что зима уже близка к своему концу и ночи становятся короче, а солнце – ярче.

За погодой следили при помощи звёзд. Блестящие звёзды в этот день предвещали мороз, тусклые – тепло, а моргающие – вьюгу. Если на севере показались тучи, то на оттепель надеяться не стоит.

Кроме того, по Павлову дню смотрели, каким будет лето: если ясно – то сухим и жарким, если ветрено – то холодным, если идёт снег – то дождливым. Спокойная пасмурная погода считалась отличным вариантом.