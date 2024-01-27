Куда пойти: культурные события следующей недели

10:54, 28 января 2024, ПАИ

Погрузиться в пение на концерте хора Сретенского монастыря и познакомиться с живыми экспонатами выставки «Инстинкт хищника»: как интересно провести следующую неделю, посоветует «ПАИ-Афиша».

«Кабинет купца Поганкина»

Что: выставка.

Где: Псковский музей-заповедник, Псков, ул. Некрасова, 5.

Когда: с 11:00 до 18:00 со вторника по воскресенье, экспозиция будет работать в течение 2024 года.

Псковский музей-заповедник приглашает любителей старины и истории в Поганкины палаты. Здесь можно посетить не только экспозицию «Кабинет купца Поганкина», где представлены предметы быта знаменитого купца, но и побывать в пространстве «Жилые и промышленные палаты купца Сергея Поганкина».

«Посетители узнают, как жил и какой промышленностью занимался Сергей Поганкин, воочию увидят купеческий рабочий стол с письменными и другими рабочими принадлежностями, кресло, «Книгу псковитина, посадского торгового человека Сергея Поганкина», напольный сундук для документов, напольный светильник-шандал, представленный деревянной подставкой с железным светцом, и многое другое», – гарантируют увлекательное путешествие по экспозициям музейного комплекса организаторы выставки.

«Пленные духи»

Что: комедия.

Где: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина, Псков, ул. Пушкина, д. 13.

Когда: 31 января в 19:00.

Псковский театр приглашает на комедию «Пленные духи». Современные драматурги братья Пресняковы неожиданно делают хрестоматийных персонажей – поэтов Серебряного века Александра Блока и Андрея Белого, химика Дмитрия Менделеева и его дочь Любу – героями озорной комедии.

«Это не Серебряный век в чистом виде, в исторически-документальном, это игра в Серебряный век через призму драматургов Пресняковых, которые с юмором подошли к известным фактам. Внешняя канва очень похожа на то, что было на самом деле: любовный треугольник Блок – Менделеева – Белый и даже дуэль, но эти факты подаются здесь не в трагическом ключе, а в комическом», – отметил режиссёр Айрат Абушахманов.

Купить билеты на этот или другой спектакль.

«Холокост. Новая история»

Что: Межрегиональная научно-просветительская конференция.

Где: Псковская областная библиотека им. В. Я.Курбатова, Псков, ул. Профсоюзная, д. 2.

Когда: 29 января в 11:00–13:00.

16+

Библиотека приглашает посетить межрегиональную научно-просветительскую конференцию «Холокост. Новая история», приуроченную к Международному дню памяти жертв Холокоста – 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила узников лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).

«Программа конференции раскроет вопрос истории нацизма от его зарождения до наших дней. Особый акцент будет сделан на вопросе сохранения памяти о Холокосте в Псковской области, а также на тех проектах, которые реализованы и продолжают своё развитие в нашем регионе. Прежде всего, это масштабный просветительский проект «Без срока давности» Государственного архива Псковской области. Важно не обойти вниманием и наши дни. На конференции мы раскроем понятие «Донбасский собор», вместившее в себя современную поэзию человеческого подвига и надежды», – отметили организаторы конференции.

Завершит конференцию документальный фильм, посвящённый истории крупнейшего нацистского лагеря времён Великой Отечественной войны – Саласпилса.

«Питер Пэн»

Что: спектакль.

Где: Псковский театр кукол, Псков, ул. Конная, д. 3.

Когда: с 3 февраля по 29 февраля в 12 и 14 часов.

6+

Псковский театр кукол ждёт гостей на спектакль «Питер Пэн». Спектакль адресован не только детям, не желающим взрослеть, но и тем взрослым, кто навсегда остаётся ребёнком в душе. «Питер Пэн не желает иметь ничего общего со скучным миром взрослых. Он живёт на волшебном острове вместе с потерявшимися детьми, где явью становятся самые смелые детские фантазии. Жаль только, некому рассказать им сказки перед сном. И тогда Питер Пэн отправляется в реальный мир на поиски человека, который смог бы заменить мальчишкам маму», – приоткрывают сюжет организаторы.

Также 4 февраля в 12:00 и 14:00 маленьких зрителей ждут на спектакль «Золотой ключик» (0+).

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Хор Сретенского монастыря

Что: концерт «Песни наших родителей».

Где: Псковская областная филармония, Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 31 января в 19:00.

Псковская филармония приглашает псковичей и гостей города на концерт хора Сретенского монастыря «Песни наших родителей». Художественный руководитель хора – Андрей Полторухин, директор хора, композитор – Фёдор Степанов. «В этой дорогой нашему сердцу музыке вновь оживают любимые образы, надежды и молитвы, питая не внешнюю нашу оболочку, но саму духовную суть человека. Эти песни помогают нам чувствовать себя частью огромной страны с её великой историей и культурой», – отмечают участники хора.

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«Пушкин и…»

Что: выставка художника Игоря Шаймардановаю

Где: «Пространство купца Лапина», Псков, ул. Яна Райниса, 53.

Когда: до 25 февраля, 14:00–19:00, вход свободный.

6+

Выставку «Пушкин и…» художника Игоря Шаймарданова можно посетить в «Пространстве купца Лапина» до 25 февраля. «Сюрпризом для взрослых и маленьких гостей станет показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское» по сценарию Екатерины Гаврюшкиной, художник-постановщик – Игорь Шаймарданов», – отметили организаторы. Просмотр мультсериала ежедневно в 15:00.



Фильм «Носферату»

Что: киноклуб. Просмотр и обсуждение фильма.

Где: Креативное пространство «Лофт», Псков, ул. Спортивная, 1б.

Когда: 30 января в 18:30.

Спешим сообщить, что «Лофт» запускает киноклуб! Модератором встреч будет режиссёр и сценарист Лео Поутонен. «Мы будем говорить о кинематографе, обсуждать фильмы и даже иногда их смотреть», – поясняют организаторы. Уже 30 января в 18:00 состоится просмотр и обсуждение фильма «Носферату» Фридриха Мурнау. До показа участников ждёт лекция о немецком киноэкспрессионизме, ярким представителем которого и является «Носферату».

«Вы узнаете о создании фильма и его режиссёре Мурнау, а после просмотра сможете принять участие в живом общении и высказать своё мнение, поговорить о смыслах и образах фильма и его значимости для мирового кинематографа», – отметили организаторы.

Также 4 февраля в 12:00 креативное пространство «Лофт» ждёт малышей и их родителей на музыкальный концерт для детей в исполнении трио – скрипки, гитары и барабанов – «Бременские музыканты» (0+). Кроме того, в «Лофте» в феврале вы можете пройти курс «Речь – важнейший способ коммуникации» (16+), основанный на методиках ведущих театральных педагогов сценической речи в России. Занятия 2, 8 и 15 февраля в 18:30.

«Фокус-шоу»

Что: иллюзионно-цирковое шоу.

Где: Дом офицеров, Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 3 февраля в 16:00.

0+

Дом офицеров приглашает псковичей и гостей города на яркое иллюзионно-цирковое шоу для всей семьи «Фокус-шоу», которое представят лучшие иллюзионисты и артисты оригинального жанра из Санкт-Петербурга.

«Сон или явь? Тайны и превращения, секреты и исчезновения, чтение ваших тайных мыслей и угадывание желаний, балансирование на грани реальности, чудеса по-русски, немыслимые трюки, большой интерактив на весь зал, море блёсток и конфетти, мыльная магия, волшебные зонтики, гигантские цветы, фокусы с животными и птицами, сумасшедший драйв и энергия!» – именно такие чудеса вам гарантируют организаторы.

Специальные гости ~ большие австралийские попугаи ара.

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«Мечты робота»

Что: анимация.

Где: кинотеатр «Silver Cinema Псков», дер. Борисовичи, ул. Завеличенская, 23.

Когда: с 25 января.

12+

На этой неделе в числе премьер, которые появятся в прокате, анимационный фильм о трогательной дружбе «Мечты робота» (Испания – Франция, 2023). Это история дружбы пса из Манхэттена, который и не подозревал, что после покупки по объявлению друга-робота в его жизнь ворвутся приключения, которые навсегда изменят его судьбу.

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Концерт певицы Славы

Что: концертная программа «Ты услышишь меня».

Где: Псковская областная филармонии, Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 4 февраля в 18:00.

18+

На сцене Большого концертного зала филармонии выступит певица Слава с новой концертной программой «Ты услышишь меня».

Знаковая песня Славы «Ты услышишь меня», занявшая особое место в репертуаре артистки, была представлена слушателям только в этом году, но ждала своего часа несколько лет. Дополнят программу уже полюбившиеся новинки «Дочка – мама», «Бумеранг», «Ой всё».

«Каждый мой концерт – особенный и неповторимый. Это маленькая жизнь. И в каждом городе я оставляю частичку себя. С трепетом жду встречи со своими зрителями», – делится певица.

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«Я люблю свою землю святую»

Что: выставка живописных и акварельных работ Павла Мельникова.

Где: Музей истории города Печоры, Печоры, ул. Международная, 6.

Когда: с 25 января.

Музей истории города Печоры приглашает на выставку художественных работ Павла Мельникова «Я люблю эту землю святую…», которая открылась 25 января.

«Занятия живописью стали для Мельникова необходимостью, отрадой, смыслом жизни. Его излюбленный жанр – пейзаж. И это всегда пейзаж Изборска – древнего и прекрасного города-воина. Художник видит мир по-своему, по-мельниковски. Его картины покоряют искренностью, заставляют обратить внимание на то, что мы перестаём замечать в суматохе повседневных забот. И этот мир, полный солнца, добра и счастья, он дарит людям», – отмечают организаторы выставки.

«Удивительный мир пауков»

Что: выставка.

Где: ТЦ «Империал», Псков, ул. Коммунальная, 41.

Когда: до 18 февраля ежедневно с 11:00 до 20:00.

0+

Выставка «Инстинкт хищника», расположенная в ТЦ «Империал», приглашает гостей познакомиться с огромным количеством её обитателей.

«У вас есть уникальная возможность познакомиться с живыми экспонатами выставки – с самым большим пауком в мире, а также со скорпионами, сколопендрами и ящерицами. Это зрелище, захватывающее дух!» – обещают организаторы выставки.

Дети до трёх лет могут посетить выставку бесплатно.

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