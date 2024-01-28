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Политика

Подача заявлений для участия в ДЭГ откроется 29 января

Подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) открывается на портале «Госуслуги» с 29 января. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

Подача заявлений для участия в ДЭГ откроется 29 января. Фото: ПАИ

Чтобы подать заявку, необходимо найти на главной странице портала раздел «Полезные сервисы» и нажать на баннер «Выборы президента Российской Федерации».

Сайт перенаправит в раздел «Мои выборы», где можно будет подать заявление, чтобы проголосовать дистанционно.

Фото: избирательная комиссия Псковской области

«В разделе можно изучить и информацию о кандидатах, принимающих участие в выборах. Для более быстрого перехода на портал воспользуйтесь QR-кодом, размещённым на картинке», – отметили в избирательной комиссии Псковской области.

Ранее начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов заявил о высоком уровне защищённости голосования с помощью системы дистанционного электронного голосования.

Отметим, что выборы президента России пройдут 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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