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Политика

О высоком уровне безопасности голосования через ДЭГ заявил эксперт

О высоком уровне защищённости голосования с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) заявил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 января.

О высоком уровне безопасности ДЭГ заявил эксперт. Фото: ПАИ

«Наша система ДЭГ построена на отечественной технологии блокчейна. С этим же блокчейном работают налоговая служба и Росреестр. На самом деле проголосовать через ДЭГ гораздо безопаснее, чем принять участие в голосовании в классическом виде. Внести изменения в данные, которые оцифрованы в блокчейне, незамеченным нельзя», – подчеркнул он.

Кроме того, с помощью ДЭГ сохраняется полная анонимность.

«Не имея конечного устройства – телефона, невозможно расшифровать и понять, чей токен, чья транзакция принесли тот или иной результат. Тут сложнее, чем даже по почерку на бюллетене определить», – заявил Виталий Рахманов.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта, а само голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. В Псковской области также будет применено дистанционное электронное голосование.

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