Пётр-полукорм наступил по народному календарю

07:04, 29 января 2024, ПАИ

Петров день, получивший в народе название Пётр Полукорм, отмечали на Руси 29 января, пишет calend.ru.

Петров день является значимым событием в календаре и совпадает с церковным: Православная церковь сегодня отмечает День поклонения честным веригам святого и всехвального апостола Петра. Во времена гонения на Иерусалимскую церковь, апостола Петра заключили в темницу за проповедь о Христе. В темнице он был связан двумя железными цепями. Как сказано в книге о деяниях апостолов, ночью к нему явился Ангел, который освободил апостола, снял с него кандалы и вывел на свободу. Эти цепи и почитаются как христианская реликвия.

В народе в этот день проверяли сенники и амбары и оценивали, сколько запасов осталось для прокормки животных. Отсюда и вторая часть названия праздника – полукорм. Благодаря вниманию, которое на Руси в этот день уделяли домашним животным, святого Петра начал считаться покровителем домашнего скота.

Также крестьяне обращали внимание на направлении ветра. Если он дул с северной стороны – ждали мороз. При этом, если погода в этот день стояла морозная, это предвещало жаркое лето.