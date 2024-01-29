39 собак отловили в Псковском районе в 2023 году

10:18, 29 января 2024, ПАИ

По вопросам отлова бездомных собак на территории Псковского района жителям необходимо обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Псковского района, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По поводу безнадзорных животных можно звонить по телефону 8 (8112) 29-31-13. Отлов безнадзорных животных подразумевает кастрацию или стерилизацию животного, вакцинацию и, при необходимости, ветеринарную помощь, уточнили в администрации. При возврате на животном закрепляют неснимаемую метку.

Также специалисты обратили внимание, что строго запрещено отлавливать животных, имеющих хозяев. А также собак, которые ранее уже были отловлены и имеют специализированную метку. Исключение составляет тот случай, когда животное проявляет немотивированную агрессию.

В администрации также отметили, что в прошлом году в Псковском районе отловили 39 животных, девять из них уже нашли новый дом. В 2024 году планируется отлов 34 безнадзорных собак.