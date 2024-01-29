Новый психолог займётся реабилитацией пациентов Псковского госпиталя ветеранов войн

11:11, 29 января 2024, ПАИ

В Псковский госпиталь ветеранов войн трудоустроился медицинский психолог Сергей Найдин, который будет принимать участие в медицинской реабилитации. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.⁣

В 2008 году Сергей Найдин окончил Псков ГУ по специальности «Психология», затем он проходил курсы повышения квалификации по медицинской реабилитации и клинической психологии. Специалист имеет 15 лет практики.

⁣Сергей Найдин будет принимать активное участие в реабилитации пациентов госпиталя.