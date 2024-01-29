Новый психолог займётся реабилитацией пациентов Псковского госпиталя ветеранов войн
В Псковский госпиталь ветеранов войн трудоустроился медицинский психолог Сергей Найдин, который будет принимать участие в медицинской реабилитации. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
В 2008 году Сергей Найдин окончил Псков ГУ по специальности «Психология», затем он проходил курсы повышения квалификации по медицинской реабилитации и клинической психологии. Специалист имеет 15 лет практики.
Сергей Найдин будет принимать активное участие в реабилитации пациентов госпиталя.
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