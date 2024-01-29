Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый психолог займётся реабилитацией пациентов Псковского госпиталя ветеранов войн

В Псковский госпиталь ветеранов войн трудоустроился медицинский психолог Сергей Найдин, который будет принимать участие в медицинской реабилитации. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.⁣

Фото предоставлено региональным комитетом по здравоохранению

В 2008 году Сергей Найдин окончил Псков ГУ по специальности «Психология», затем он проходил курсы повышения квалификации по медицинской реабилитации и клинической психологии. Специалист имеет 15 лет практики.

⁣Сергей Найдин будет принимать активное участие в реабилитации пациентов госпиталя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 января 2024

Жители Пскова – о благоустройстве парка на проспекте Энтузиастов: Это небо и земля
29 января 2024

Публикуем график отключений света в Гдовском районе
29 января 2024

Экс-вице-спикер двух созывов Псковского областного Собрания Анатолий Копосов отмечает 80-летие
29 января 2024

39 собак отловили в Псковском районе в 2023 году
29 января 2024

Киберпонедельник проходит в России 29 января
29 января 2024

Псковские коммунальщики продолжают борьбу с гололёдом
29 января 2024

Музейное кафе «Блинная» в Изборске закрыли до 30 января
29 января 2024

Открылась подача заявлений для участия в ДЭГ на выборах президента России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...