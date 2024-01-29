Жители Петербурга попали в ДТП с трактором на трассе в Псковской области

14:01, 29 января 2024, ПАИ

На 281-м километре трассы Р-23 около пункта весового контроля в Псковском районе трактор спровоцировал ДТП с автомобилем Mitsubishi, в котором находились жители Санкт-Петербурга, пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Трактор при развороте не пропустил автомобиль Mitsubishi Outlander, который ехал из Санкт-Петербурга в сторону Пскова.

После столкновения с трактором легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

После ДТП бригада медицины катастроф госпитализировала в медучреждение 51-летнего мужчину с различными травмами. Пассажир легкового автомобиля отказалась от госпитализации.

На месте работали спасатели АСС, сотрудники ГИБДД, бригада центра медицины катастроф. Выясняются все обстоятельства произошедшего.