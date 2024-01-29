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Общество

О выборе профессии и принятии сложных решений поговорили депутаты со старшеклассниками

Областное Собрание депутатов присоединилось к образовательному проекту «Мастерская общественной деятельности», организованному Институтом повышения квалификации работников образования к 30-летию создания регионального парламента. Председатели комитетов Александр Братчиков, Игорь Дитрих, Алексей Севастьянов и Андрей Козлов встретились с учениками психолого-педагогических классов, созданных в пяти муниципалитетах. В формате живого общения со старшеклассниками депутаты рассказали о работе законодательного органа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

О выборе профессии и принятии сложных решений поговорили депутаты со старшеклассниками. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Приветствуя школьников в зале областного Собрания, вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков поблагодарил старшеклассников за активный интерес к общественной жизни. «Важно, что вы этим интересуетесь – значит, вам небезразлична судьба страны, вы хотите участвовать и влиять на её судьбу и развитие», – сказал Александр Братчиков и предложил не стесняться задавать вопросы.

Старшеклассники поинтересовались, как стать депутатом. По мнению Александра Братчикова, чтобы представлять интересы людей в парламенте, в первую очередь, необходимо быть профессионалом своего дела. «Прежде чем стать депутатом, нужно добиться успеха в своей профессии. У нас в депутатском корпусе есть врачи, педагоги, аграрии, бизнесмены. Поэтому стремитесь не в депутаты – ищите ту профессию, где вы сможете добиться наибольшего результата и эффективности и стать профессионалом», – поделился советом Александр Братчиков.

Вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих поддержал коллегу в этом мнении: «Я представитель врачебной династии – в нашей семье на сейчас 13 докторов. Думаю, за 30 лет работы в здравоохранении люди заметили мой труд и сочли, что мой профессиональный уровень позволяет представлять их в депутатском корпусе».

По словам председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрея Козлова, его путь к работе в законодательном органе тоже начался с любимого дела и самоотдачи в профессии – после окончания Великолукской сельскохозяйственной академии пришёл на работу в аграрный сектор и уже через четыре года стал председателем колхоза.

Отвечая на вопрос школьников, что помогает депутатам принимать правильные решения в сложных ситуациях, Александр Братчиков назвал три составляющих: «опыт, коллектив и партийная дисциплина». Вице-спикер обратил внимание, что Собрание – это коллективный орган и ни одно решение не принимается депутатом в одиночку.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов согласился, что профессиональный и жизненный опыт является определяющим в депутатской деятельности. «Я первый раз избрался депутатом в 2007 году. Я вам могу сказать, что депутат Севастьянов 2007 года и, например, 2020 года – это два разных депутата. Первый раз было больше эмоций, а с опытом пришло понимание, насколько ты должен быть глубоко погружён во все нюансы существующей повестки, проблем и путей их решения», – поделился Алексей Севастьянов.

В ходе беседы вопросы задавали не только школьники – по просьбе депутатов молодые люди высказались, какими, по их мнению, качествами характера должны обладать представители законодательной власти. Среди главных школьники назвали критическое мышление и умение поставить себя на место других людей.

В продолжение встречи депутаты и школьники обсудили важность института наставничества, будущее учительской профессии, перспективы появления новых востребованных специальностей и направления развития малых городов.

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