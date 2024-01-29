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Большое совещание с участием главы Минпросвещения России проходит в Пскове

Большое совещание с участием главы Минпросвещения России проходит в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Большое совещание по вопросам развития образования Псковской области проходит в правительстве региона сегодня, 29 января, передаёт корреспондент ПАИ.

В совещании участвуют министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Арсений, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатели региональных комитетов и другие.

Михаил Ведерников отметил насыщенность повестки встречи и поблагодарил Сергея Кравцова и митрополита Тихона за очное участие в совещании. Всего в рамках совещания обсудят девять вопросов. «Все они важные», – заметил губернатор.

Ранее сообщалось, что министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручили благодарственное письмо семейной династии – Сергею и Анастасии Петровым – за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие системы образования.

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