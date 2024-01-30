В России призвали ввести гибкие формы занятости для работников старшего возраста

07:25, 30 января 2024, ПАИ

Закрепление за работниками предпенсионного и пенсионного возраста права на гибкий график позволит им продолжать полноценно трудиться и сделает их деятельность более эффективной, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей АНО «Национальные приоритеты» и НИУ ВШЭ.

Руководитель дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова уточнила, что многие пожилые люди испытывают проблемы со здоровьем, из-за чего им физически трудно работать полный день и ставить в приоритет работу, а не жизнь за ее пределами.



В связи с этим она заявила о необходимости на законодательном уровне закрепить право на «гибкую занятость» для таких граждан.

«Работодатели уже понимают, что предпенсионеры и пенсионеры – это важный трудовой ресурс», – сказала она.