В России призвали ввести гибкие формы занятости для работников старшего возраста
Закрепление за работниками предпенсионного и пенсионного возраста права на гибкий график позволит им продолжать полноценно трудиться и сделает их деятельность более эффективной, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей АНО «Национальные приоритеты» и НИУ ВШЭ.
Руководитель дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова уточнила, что многие пожилые люди испытывают проблемы со здоровьем, из-за чего им физически трудно работать полный день и ставить в приоритет работу, а не жизнь за ее пределами.
В связи с этим она заявила о необходимости на законодательном уровне закрепить право на «гибкую занятость» для таких граждан.
«Работодатели уже понимают, что предпенсионеры и пенсионеры – это важный трудовой ресурс», – сказала она.
Выставка, посвящённая деятельности Псковского археологического общества, откроется в музее
49% псковских декретниц уже сейчас готовы выйти на работу при условии сохранения выплат на ребёнка
Усовершенствовать учебную инфраструктуру двух учреждений профобразования Псковской и Витебской областей планируют в рамках Союзного государства
Подготовлен проект реставрации самого большого собора на территории Псково-Печерского монастыря