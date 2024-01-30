Первый тур премии «Народное признание» завершится 31 января

09:39, 30 января 2024, ПАИ

Голосование за участников первого тура Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» завершится 31 января в 11:00. По его итогам тройка лидеров в каждой номинации переходит во второй тур народного голосования, который стартует 1 февраля в 15:00 и завершится 23 февраля.

После этого по итогам второго тура голосует жюри премии. Голос члена жюри равен 3 % от общего числа голосов, отданных читателями ПАИ в каждой из номинаций.