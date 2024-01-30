Первый тур премии «Народное признание» завершится 31 января
Голосование за участников первого тура Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» завершится 31 января в 11:00. По его итогам тройка лидеров в каждой номинации переходит во второй тур народного голосования, который стартует 1 февраля в 15:00 и завершится 23 февраля.
После этого по итогам второго тура голосует жюри премии. Голос члена жюри равен 3 % от общего числа голосов, отданных читателями ПАИ в каждой из номинаций.
Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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