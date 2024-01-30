Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первый тур премии «Народное признание» завершится 31 января

Голосование за участников первого тура Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» завершится 31 января в 11:00. По его итогам тройка лидеров в каждой номинации переходит во второй тур народного голосования, который стартует 1 февраля в 15:00 и завершится 23 февраля.

Первый тур премии «Народное признание» завершится 31 января. Фото: ПАИ

После этого по итогам второго тура голосует жюри премии. Голос члена жюри равен 3 % от общего числа голосов, отданных читателями ПАИ в каждой из номинаций.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 января 2024

В Псковском планетарии рядом с чёрной дырой появилась Луна
30 января 2024

Первый тур премии «Народное признание» завершится 31 января
30 января 2024

Выставка, посвящённая деятельности Псковского археологического общества, откроется в музее
30 января 2024

49% псковских декретниц уже сейчас готовы выйти на работу при условии сохранения выплат на ребёнка
29 января 2024

Знаки туристической навигации установили в Пустошкинском районе
29 января 2024

Усовершенствовать учебную инфраструктуру двух учреждений профобразования Псковской и Витебской областей планируют в рамках Союзного государства
29 января 2024

Подготовлен проект реставрации самого большого собора на территории Псково-Печерского монастыря
29 января 2024

Открытый кинопоказ фильма «Вызов» состоялся в региональном штабе общественной поддержки Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...