Великолукский скутерист привлечён к уголовной ответственности за повторную езду в нетрезвом виде
Великолукский скутерист привлечён к уголовной ответственности за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
29 сентября 2023 года мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за езду в нетрезвом виде, вновь находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, сел за руль скутера и выехал на дорогу в деревне Лычево Великолукского района, где у одного из домов его остановили сотрудники ДПС.
В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.
Великолукский районный суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на два года.
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