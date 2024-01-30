Великолукский скутерист привлечён к уголовной ответственности за повторную езду в нетрезвом виде

11:40, 30 января 2024, ПАИ

Великолукский скутерист привлечён к уголовной ответственности за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

29 сентября 2023 года мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за езду в нетрезвом виде, вновь находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, сел за руль скутера и выехал на дорогу в деревне Лычево Великолукского района, где у одного из домов его остановили сотрудники ДПС.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

Великолукский районный суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на два года.