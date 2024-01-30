Новый морг появится в Пскове
Корпус морга построят на территории Пскова, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«По поручению губернатора мы планируем в этом году построить новую модульную конструкцию – полноценное патологоанатомическое отделение судебно-медицинской экспертизы – морг с комфортными залами, с зонами для посетителей», – подчеркнула Марина Гаращенко.
По её словам, от жителей региона поступает большое количество запросов по этой теме. «Мы понимаем, что граждане должны иметь такую услугу. Они должны иметь возможность попрощаться с родственниками. Мы хотим предусмотреть это», – отметила она.
Эту структуру учреждения необходимо модернизировать, заключила Марина Гаращенко.
Ранее сообщалось, что 32 млн рублей запланировано на создание корпуса морга при Псковской областной клинической больнице.
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