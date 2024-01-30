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Общество

Пять тысяч единиц медоборудования закупили в Псковской области за год

Пять тысяч единиц медицинского оборудования поступило в Псковскую область в 2023 году. Это стало возможным и благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение», и в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом рассказала председатель регионального профильного комитета Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

О том, сколько единиц медоборудования поступило в Псковской области в 2023 году, рассказала Марина Гаращенко. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

Кроме того, 300 единиц оборудования было приобретено регионом по программе реабилитации. «Сегодня реабилитация – одно из самых востребованных направлений работы», – подчеркнула Марина Гаращенко.

Также большие работы были проведены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, отметила она. «Это колоссально большое направление. Оно основное и стопроцентное по обращаемости как взрослого, так и детского населения», – сказала она.

Фото: Telegram-канал Марины Гаращенко

В этой сфере были построены и укомплектованы ФАПы. В этой части все возведённые модульные конструкции были введены в эксплуатацию, обратила внимание Марина Гаращенко.

Все средства, которые направляли в регион из федерального центра, были освоены, подчеркнула она. «Надо сказать, что помимо таких направлений, как закупка оборудования, оснащение и переоборудование, в нацпроекте есть блоки и по исполнению оказания помощи», – сказала Марина Гаращенко.

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