Почти вдвое вырос турпоток в Островском районе

15:10, 30 января 2024, ПАИ

За последние два года туристический поток в Островском районе увеличился почти в два раза, заявил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Туризм у нас – один из основных приоритетов. В 2022 году 33 тысячи человек посетило Остров и Островский район. В прошлом году – 37 тысяч. Рост есть, где-то на 10 %. Может, небольшие цифры, но если сравнивать с 2021 годом – там было около 20 тысяч человек – рост почти вдвое», – пояснил он.

Кроме того, как утверждает глава Островского района, показатели были бы ещё выше, если б учитывались и те туристы, которые добираются до муниципалитета своими силами.

«Мы понимаем, есть туристы, которые не фиксируются тургруппой, приезжает самостоятельно. Которые просто заехали кофе попить, магнитик купить. Это же тоже турист. Тогда цифру можно умножить на три», – отметил он.

Главной точкой притяжения в Острове является центральный ансамбль, уверен Дмитрий Быстров.

«У нас появился в центре почти завершенный ансамбль – парк Победы, цепные мосты и сквер Клавдии Назаровой, который мы реконструировали. Там и погулять можно, и хорошая подсветка», – отметил глава муниципалитета.

Также гость эфира рассказал, что местные утки отличаются необычной особенностью.

«Бывает, с утра хожу по городу: посмотреть или для тренировки. И на дереве я увидел утку. У меня отец биологический заканчивал, но не смог объяснить, что это такое», – поделился глава Островского района.