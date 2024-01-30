Глава Островского района Дмитрий Быстров станет гостем программы «Оглавление»

12:20, 30 января 2024, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 30 января, в 14:00 мск.

Ведущие Александр Машкарин и Надежда Назаренко обсудят главные проекты муниципалитета на 2024 год, узнают, что будет внутри создаваемого Центра культурного развития в Острове, какой проект районные власти будут подавать в пятый и в шестой раз, поговорят о том, как чувствуют себя уникальные цепные мосты спустя три года после ремонта, и уточнят, сколько именно миллиардов и на что пойдет в Острове-3.

Выпуск программы также будет доступен для просмотра на портале Псковского агентства информации и официальной группе ПАИ в ВК.