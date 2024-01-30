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Общество

Подрядчики из разных городов России приступят к комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры в Острове-3

Подрядчики из нескольких регионов России будут заниматься масштабной модернизацией коммунальной инфраструктуры в Острове-3. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Подрядчики – организация из Санкт-Петербурга, ещё одна – из Саратова, и одна – псковская. По ряду требований наши, псковские, не могли пройти. К этому объекту повышенные требования – и средства огромные, и объект социально значимый», – пояснил он.

Комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры поможет в том числе избавиться от открытой системы забора, когда горячая вода поступает из батарей. «Будут центральные тепловые пункты сделаны, где будет подогрев воды. Горячая вода будет без примесей и запахов», – отметил глава муниципалитета.

Кроме того, после завершения модернизации коммунальной инфраструктуры планируется приступить к благоустройству Острова-3, добавил Дмитрий Быстров.

Ранее сообщалось, что в Острове-3 планируется комплексно обновить системы тепло-, водоснабжения и водоотведения. Совокупно на реализацию программы из федерального, регионального и местного бюджетов регион направит более 1,8 млрд рублей.

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