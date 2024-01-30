Дмитрий Быстров – о ДЭГ: Это удобно, безопасно и в ногу со временем

18:15, 30 января 2024, ПАИ

О преимуществах системы дистанционного электронного голосования на выборах президента России в 2024 году заявил глава Островского района Дмитрий Быстров в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я в сентябре на выборах губернатора голосовал лично – приходил на свой избирательный участок, смотрел что и как. И тогда решил, что это крайний раз, когда я пошёл голосовать лично. Потому что в век высоких технологий и возможностей проще зарегистрироваться и проголосовать через «Госуслуги» в рамках ДЭГ», – поделился он и добавил, что уже подал заявление на участие в дистанционном голосовании.

При этом Дмитрий Быстров отметил, что для кого-то личное посещение избирательного участка – традиция. Однако всегда должна быть альтернатива.

«ДЭГ – это удобно, это комфортно, это безопасно и в ногу со временем. В выходные дни проведите лучше время с семьёй, съездите куда-нибудь, отдохните, погуляйте, не тратя время, чтобы прийти на избирательный участок», – подчеркнул глава муниципалитета.

Ранее сообщалось, что почти семь тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области.

Отметим, что подача заявлений для участия в ДЭГ открылась на портале «Госуслуги» 29 января, она продлится по 11 марта.

Напомним, что выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.