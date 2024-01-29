Открылась подача заявлений для участия в ДЭГ на выборах президента России

00:02, 29 января 2024, ПАИ

Подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) открылась на портале «Госуслуги» сегодня, 29 января.

Для того чтобы подать заявку, нужно найти на главной странице портала раздел «Полезные сервисы», а затем нажать на баннер «Выборы президента Российской Федерации».

Сайт перенаправит в раздел «Мои выборы», где и можно будет подать заявление, чтобы проголосовать дистанционно. Кроме того, в разделе можно изучить и информацию о кандидатах, принимающих участие в выборах.

Добавим, что на выборах президента Российской Федерации дистанционное электронное голосование будет проводиться в 29 регионах. Принять участие в ДЭГ сможет около 38 млн избирателей.

Ранее начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов заявил о высоком уровне защищённости голосования с помощью системы дистанционного электронного голосования.

Отметим, что выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

Кроме того, ранее председатель регионального избиркома Игорь Сопов назвал главные задачи избирательной комиссии Псковской области в президентской выборной кампании. Также он обозначил перспективы ДЭГ на предстоящих выборах президента РФ.

Помимо прочего, в регионе с 17 февраля по 7 марта пройдёт адресное информирование жителей о выборах.