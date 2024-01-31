Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове

15:22, 31 января 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Renault при развороте совершил наезд на 71-летнюю женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло на пересечении улиц Юбилейной и Народной в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Женщина от госпитализации отказалась.

На месте работает медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»















Выясняются обстоятельства произошедшего.