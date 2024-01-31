В псковской деревне Федоровщина в рамках догазификации подключены первые домовладения

17:55, 31 января 2024, ПАИ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью более 3 км в деревне Федоровщина Псковской области.

В деревне создана возможность подключения к газовым сетям в рамках догазификации 95 домовладений на улицах Защитников Отечества, Невест и Майская. К газоснабжению подключены первые домовладения.

Новые сети также позволяют приступить к догазификации жилых домов в Неелово-1 Псковского района.

«Первые пять домовладений теперь могут оценить преимущества сетевого природного газа. Работы по газификации населенного пункта продолжаются. В ближайшее время будет подключено еще 9 готовых к приему газа потребителей», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации ООО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.