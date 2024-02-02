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Учащиеся Тямшанской гимназии первыми увидели работу второй линии завода «Титан-Полимер»

Технический запуск второй линии по выпуску БОПЭТ-плёнок состоялся на заводе «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино». Работу линии первыми оценили учащиеся Тямшанской гимназии Псковского района в рамках профориентационных мероприятий, передаёт корреспондент ПАИ.

Учащиеся Тямшанской гимназии первыми увидели работу второй линии завода «Титан-Полимер». Фото здесь и далее: Андрей Степанов

Экскурсию по цехам завода провёл генеральный директор «Титан-Полимера» Кирилл Неретин. В начале он ознакомил участников с макетом производственной площадки и рассказал о перспективах развития. Руководитель завода поделился, что в будущем здесь планируется создать инжиниринговый центр для разработки новых материалов и работы с ними.

После этого учащиеся гимназии осмотрели цеха, в которых узнали обо всех нюансах производства. В частности, школьники увидели, как проходит работа в лаборатории. Специалисты завода ознакомили их с оборудованием для тестов плёнки на различные показатели и продемонстрировали, как работает разрывная машина, которая может проверять материал на прочность, разрыв и удлинение. После этого ученики понаблюдали за этапами управления линией, резки плёнки и формирования готовой продукции.

На данный момент процесс работы полностью автоматизирован, подчеркнул Кирилл Неретин. Сейчас на производстве две линии общей мощностью до 72 тысяч тонн продукции в год. «На сегодняшний день на предприятии закончены пусконаладочные работы по запуску второй линии. Мы вышли на стабильный производственный процесс и наращивание мощности. У нас есть заказы на различные воплощения плёнок от 8 до 35 микрон», – сказал он.

«Посещение завода ребятами из Тямшанской гимназии – для нас первая экскурсия в этом году. Мы хотим заинтересовать ребят уже со школьной скамьи, показать, что предприятию нужны молодые энергичные специалисты. Сегодня мы продемонстрировали школьникам практически все производственные процессы: первичную резку, формирование готовой продукции, лабораторию, где их ознакомили с полным перечнем используемого в производстве оборудования», – добавил генеральный директор «Титан-Полимера» Кирилл Неретин.

В свою очередь, педагог иностранных языков Тямшанской гимназии Екатерина Андала поделилась, что профориентационные мероприятия сейчас очень важны для школьников, особенно в старших классах.

«Сейчас и родители, и дети ответственно подходят к выбору профессии. В рамках профориентационных мероприятий для нас такие экскурсии очень полезны. Это был интересный опыт, особенно на таком масштабном заводе, который полностью оправдывает своё название. Хочется отметить, что «Титан-Полимер» всегда откликается на наши просьбы. Надеюсь, что в дальнейшем сотрудничество между предприятием и гимназией продолжится. Мы обязательно будем пользоваться такими возможностями», – сказала преподаватель.

Своим мнением об экскурсии поделилась и ученица 10-го класса Тямшанской гимназии Лина Солдатенкова: «Нам было очень интересно здесь побывать. Всегда, когда мы ездили мимо «Титан-Полимера», хотелось увидеть, какой он изнутри. А сегодня мы смогли познакомиться с основными техническими процессами. Очень понравилось, что нам рассказали о том, что при правильном использовании и утилизации плёнки она не принесёт вреда природе».

Ученик 8-го «А» класса гимназии Павел Балабинский обратил внимание на производственные мощности предприятия. «Удивило то, что здесь могут производить в час 20 километров плёнки. Это очень много! А ещё интересно то, что плёнка применяется в разных сферах: она помогает как в повседневной жизни, так и на производстве», – поделился он.

В завершение мероприятия каждый школьник получил памятный подарок – шопер и учебные принадлежности.

Реклама. Титан-Полимер.

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