Пожарные спасли многоквартирный дом в Пскове
Двухэтажный многоквартирный дом загорелся на Ленинградском шоссе в Пскове сегодня ранним утром. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
Огонь повредил кровлю здания. Причиной возгорания в МЧС называют короткое замыкание проводки под кровлей.
Пожарным удалось спасти жилой дом.
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