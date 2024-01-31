Пожарные спасли многоквартирный дом в Пскове

08:50, 01 февраля 2024, ПАИ

Двухэтажный многоквартирный дом загорелся на Ленинградском шоссе в Пскове сегодня ранним утром. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Огонь повредил кровлю здания. Причиной возгорания в МЧС называют короткое замыкание проводки под кровлей.

Пожарным удалось спасти жилой дом.