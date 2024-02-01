До -6 градусов прогнозируется в Псковской области 2 февраля

12:26, 01 февраля 2024, ПАИ

Облачная погода прогнозируется в Псковской области 2 февраля, днём – с прояснениями. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов возможен небольшой снег, днём – местами. На дорогах – гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -1 до -6 градусов, днём – от 0 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.