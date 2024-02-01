Цифровой профиль россиян проанализировали социологи

13:27, 01 февраля 2024, ПАИ

Цифровой профиль россиян проанализировало социологическое агентство «Вебер». Респонденты рассказали, где и с кем общаются в интернете, скрывают ли свои профили от посторонних глаз, нужны ли детям аккаунты в соцсетях и знакомятся ли они в сети. Результаты изучил АНО «Диалог Регионы».

54% опрошенных россиян чаще общаются со своими знакомыми в интернете. 40% отметили, что в сети обмениваются поздравительными сообщениями с друзьями и родственниками.

67% россиян уверены, что детям не нужно создавать страницы в социальных сетях. 44% опрошенных не выкладывают фотографии своих детей в сеть, а 28% считают, что ребёнка могут сглазить через интернет, поэтому его лицо нужно скрывать.

Большинство россиян (57%) знакомились в сети. Из них 75% встречались с интернет-знакомыми в жизни. При этом специально регистрировались на сайтах и в приложениях для знакомств лишь 35% опрошенных.

Исследование проводилось 11 января 2024 года в сети методом River Sampling. В нём приняли участие 1 500 совершеннолетних россиян.

Напомним, «Вебер» – совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов, сочетающий классический подход с цифровыми технологиями. В приоритете при исследовании стоят люди с их уникальными взглядами и противоречиями.