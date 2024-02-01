Поток легковых машин на границе Псковской области с Европой снизился

16:15, 01 февраля 2024, ПАИ

Поток легковых машин на границе Псковской области с Европой снизился, заявил исполняющий обязанности начальника Псковской таможни Максим Жигалкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 февраля.

«В том году Евросоюз перестал пропускать к себе на территорию легковые транспортные средства, которые зарегистрированы в России. Естественно, мы видим, что поток легковых машин снизился», – объяснил подполковник таможенной службы.

Максим Жигалкин отметил, что поток легковых машин, которые зарегистрированы в других государствах, остался на прежнем уровне. «Граждане России сейчас пересекают границу на автобусах, поэтому в данном направлении мы видим увеличение потока», – добавил эксперт.