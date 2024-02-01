Итоги работы Псковской таможни за год обсуждают в медиацентре ПАИ

12:01, 01 февраля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам работы Псковской таможни в 2023 году и планам на этот год, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 1 февраля.

Какие товары пытаются незаконно провезти граждане через границу, в каких местах пытаются спрятать от таможни товар, сколько наркотических средств не позволили ввезти в Россию псковские таможенники в прошлом году, как сегодня можно устроиться на службу в Псковскую таможню?

Об этом и многом другом рассказывают исполняющий обязанности начальника Псковской таможни подполковник таможенной службы Максим Жигалкин, заместитель начальника Псковской таможни полковник таможенной службы Екатерина Андреева.