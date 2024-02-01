Сбер и Фонд инвестиционного развития Псковской области объединяют усилия для формирования благоприятного инвестклимата

14:23, 01 февраля 2024, ПАИ

Сбер и региональный Фонд инвестиционного развития заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Документ подписали генеральный директор регионального Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова и управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец. Предметом соглашения стало содействие в реализации инвестиционных проектов, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Псковской области, экономического развития региона и укрепления его конкурентоспособности на российском и мировом рынках.



Речь идет, в частности, о содействии инвесторам в реализации проектов, например оказании консультационных услуг, подборе мер поддержки, проведении комплексной экспертизы инвестиционных проектов, с целью определения возможности участия в финансировании или софинансировании со стороны Сбербанка. Кроме того, документ дает основание для совместной работы экспертов Сбера и Фонда инвестиционного развития по анализу и экспертизе инвестиционных проектов, разработке условий и механизмов их реализации и привлечению инвесторов в регион.



Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец: «Псковская область обладает рядом преимуществ, повышающих инвестиционную привлекательность региона. Например, выгодное географическое положение между Москвой и Санкт-Петербургом, что дает местным предпринимателям логистическое преимущество в доступе к рынкам сбыта в России, наличие особой экономической зоны, потенциал развития сельскохозяйственной отрасли, развитие туризма и т. д. Подписание соглашения с региональным Фондом инвестиционного развития считаю важной инициативой в работе Сбера на территории Псковской области».