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Экономика

Сбер и Фонд инвестиционного развития Псковской области объединяют усилия для формирования благоприятного инвестклимата

Сбер и региональный Фонд инвестиционного развития заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Фото Сбербанка

Документ подписали генеральный директор регионального Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова и управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец. Предметом соглашения стало содействие в реализации инвестиционных проектов, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Псковской области, экономического развития региона и укрепления его конкурентоспособности на российском и мировом рынках.

Речь идет, в частности, о содействии инвесторам в реализации проектов, например оказании консультационных услуг, подборе мер поддержки, проведении комплексной экспертизы инвестиционных проектов, с целью определения возможности участия в финансировании или софинансировании со стороны Сбербанка. Кроме того, документ дает основание для совместной работы экспертов Сбера и Фонда инвестиционного развития по анализу и экспертизе инвестиционных проектов, разработке условий и механизмов их реализации и привлечению инвесторов в регион.

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец: «Псковская область обладает рядом преимуществ, повышающих инвестиционную привлекательность региона. Например, выгодное географическое положение между Москвой и Санкт-Петербургом, что дает местным предпринимателям логистическое преимущество в доступе к рынкам сбыта в России, наличие особой экономической зоны, потенциал развития сельскохозяйственной отрасли, развитие туризма и т. д. Подписание соглашения с региональным Фондом инвестиционного развития считаю важной инициативой в работе Сбера на территории Псковской области».

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