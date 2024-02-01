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Экономика

Иностранные яйца не попали в российские магазины

Иностранные яйца не попали в торговые сети, в основном их направили на переработку. Такая продукция часто используется на производстве или для изготовления кондитерских и других товаров, пишут «Известия».

«Импорт, безусловно, дает дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно в основном направляется на переработку. Кроме того, продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских даже при нулевой пошлине», — рассказал зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

По словам Дмитрия Леонова, обеспечить стабильность цен на рынке скорее помогло заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями. Представители бизнеса считают, что это помогло фиксировать цену. Условия договоров устроили и магазины, и производителей, что позволило сохранить доход и сдержать стоимость продукции.

В Руспродсоюзе отметили, что на данный момент фиксируют снижение розничных цен — это признак того, что найдено равновесие спроса и предложения и ситуация стабилизируется. При этом к прошлогодним показателям с учетом возросших затрат на производство цены вряд ли вернутся.

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