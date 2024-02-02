Более 19 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области
Более 19 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии региона.
Отметим, что подача заявлений для участия в ДЭГ открылась на портале «Госуслуги» 29 января, она продлится по 11 марта.
Напомним, что выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
Андрей Козлов и Алексей Севастьянов прокомментировали решение Госдумы о запрете «наливаек»
Армен Мнацаканян и Алексей Севастьянов прокомментировали принятый Госдумой закон о фейках
Обучение общественных наблюдателей на выборы президента завершилось в Псковской области
Подготовку к выборам президента обсудили в Псковской области участники рабочей группы при губернаторе