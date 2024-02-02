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Общество

Псковские таможенники не дали вывезти из России коллекцию минералов

Девятнадцать минералов житель Германии пытался незаконно вывезти в Европу через пункт пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Здесь и далее фото пресс-службы Псковской таможни

Сотрудники Псковской таможни обнаружил минералы разного цвета, формы и веса при осмотре багажа. Камни лежали в четырёх коробках.

«Мужчина не задекларировал содержимое коробок и не предъявил разрешительных документов от Минкультуры и Росприроднадзора на вывоз коллекции из России. Он пояснил, что такие минералы на Урале общедоступны и «лежат под ногами», – рассказал начальник таможенного поста МАПП «Бурачки» Денис Партоменко.

Экспертиза установила, что перемещаемые минералы природного, земного происхождения – кальцит, кварц, датолит, галенит – относятся к культурным ценностям и представляют интерес для биологии, минералогии, метеоритики независимо от времени их возникновения. Коллекция минералов вывозу за пределы Российской Федерации не подлежит.

Коллекция изъята. В отношении мужчины возбуждено два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из Российской Федерации).

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